NASA: ‘Rusland oogst miljard dollar aan tarwe in bezet Oekraïne’

Oekraïne is minstens één miljard dollar aan inkomsten uit tarwe misgelopen doordat deze werd geoogst in gebieden die door Rusland worden gecontroleerd. Dat blijkt uit onderzoek dat gebruikmaakt van satellietbeelden van ruimtevaartorganisatie NASA, die een speciaal programma heeft gericht op voedselzekerheid en landbouw.

Het NASA-programma gebruikt een speciale techniek die veranderingen in textuur en kleur detecteert op satellietbeelden om in kaart te brengen waar gewassen zijn geoogst of niet. Volgens NASA Harvest is bijna zes miljoen ton tarwe geoogst in gebieden die niet onder Oekraïense controle staan. Ongeveer 88 procent van de in bezette gebieden geplante wintergewassen werd geoogst.

Vooral in de frontlinie bleef graan op de velden staan.

Het onderzoek roept de vraag op wat er met die gewassen gebeurt. Russische schepen hebben het graan mogelijk geëxporteerd naar landen als Libië en Iran. Het is evenwel moeilijk in te schatten om welke hoeveelheden het gaat omdat de herkomst van de ladingen niet duidelijk is. Rusland ontkent intussen dat het graan heeft gestolen.

Oekraïne is een belangrijke exporteur van tarwe en de blokkade van zijn havens na de Russische invasie deed de prijzen verhogen. Daardoor werd het smokkelen van graan mogelijk lucratiever. Door een overeenkomst, waardoor Oekraïne de export kon hervatten, zijn de graanprijzen wel gedaald. Evengoed blijven de prijzen hoog.

HarvEast, een Oekraïense teler van graan, liet eerder al weten dat alle wintergewassen die in de Donetsk-regio zijn geplant, deze zomer door de bezettingstroepen zijn weggehaald. ‘Dit jaar gaf wintertarwe in de regio een zeer hoge opbrengst dankzij gunstige weersomstandigheden’, aldus HarvEast. ‘Alles wat op onze velden werd geoogst, is gestolen en uit Oekraïne geëxporteerd.’