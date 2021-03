Vooraanstaande adviseurs van de gouverneur van New York, de Democraat Andrew Cuomo, zouden een rapport over het aantal coronadoden in de rusthuizen hebben aangepast. Enkel personen die in de rusthuizen overleden werden meegeteld, waardoor het cijfer een derde lager uitviel dan de werkelijke dodentol.

Dat meldt The New York Times op basis van interviews en documenten die de krant in handen kreeg.

Dat het team van Cuomo het aantal overlijdens in woonzorgcentra met ongeveer 50 procent onderschatte, was eerder bekend geworden, na een onderzoek van het ministerie van Justitie in de staat. De bewoners uit een rusthuis die in het ziekenhuis overleden, werden niet meegeteld.

Volgens wat de New York Times nu bericht, gebeurde de bijstelling naar beneden door een ingreep in een rapport dat klaarlag, met daarin wél de juiste cijfers. De ingreep kwam er nadat men had vastgesteld dat het aantal overlijdens in rusthuizen in de staat New York torenhoog boven dat van andere staten uitstak. Het getal van 9250 rusthuisbewoners die tot en met juni 2020, in een periode toen New York zwaar werd getroffen door het coronavirus, overleden aan de gevolgen van covid-19, werd bijgesteld naar 6.432, door de overlijdens van rusthuisbewoners in ziekenhuizen niet mee te rekenen.

Cuomo zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. Eerder deze week beschuldigden drie vrouwen de Democratische gouverneur reeds van ongewenste intimiteiten. Daarop bood Cuomo publiekelijk zijn verontschuldigingen aan. De minister van Justitie van New York, Letitia James, liet weten een onderzoek te zullen openen.

