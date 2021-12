Nu Ghislaine Maxwell veroordeeld is wegens haar aandeel in de seksschandalen rond miljardair Jeffrey Epstein verschuift de focus begin januari naar een zaak tegen de Britse prins Andrew (61), een zelfverklaarde langjarige vriend van Maxwell.

Een klacht tegen prins Andrew, het derde kind van koningin Elizabeth, komt op 4 januari in New York voor de rechtbank. De rechter moet oordelen of de klacht van Virginia Giuffre ontvankelijk is alvorens er later in 2022 een proces kan komen. Een dag eerder, op 3 januari, zal de schikking die Epstein en Giuffre in 2009 sloten openbaar worden gemaakt. Advocaten van de prins argumenteren volgens het persagentschap Reuters dat de schikking tussen Epstein en Giuffre ook 'royalty' indekt, en dat Epstein stellig had meegegeven dat de overeenkomst bescherming biedt aan 'om het even wie' die door Giuffre aangeklaagd wordt. Op 3 januari zullen we weten of dat echt zo is.

Giuffre, die indertijd Virginia Roberts heette, beschuldigt de Britse prins ervan ruim 20 jaar geleden drie keer seks met haar te hebben gehad toen ze 17 en legaal minderjarig was. Ze stelt dat Epstein haar dwong seks te hebben met zijn vrienden, waarbij de prins. Ze had volgens haar verklaringen gedwongen seks met de prins in het Londens huis van Ghislaine Maxwell. Daarnaast zou Andrew haar ook misbruikt hebben in twee huizen van Epstein.

Andrew ontkende tijdens een BBC-interview in 2019 de feiten. Hij zei dat hij zich Giuffre/Roberts niet herinnerde, hoewel er een foto beschikbaar is waarin hij samen met haar (en Maxwell) poseert.

The Epstein/Maxwell story has, in a sense, always boiled down to Prince Andrew & Virginia Roberts Giuffre. Very few people outside of Palm Beach had heard of Epstein before that infamous photo—taken in March 2001 of a then-17yo Giuffre—first appeared in a British tabloid in 2011. pic.twitter.com/BXR6hFdIhT — Vicky Ward (@VickyPJWard) August 10, 2021

Hij verklaarde in datzelfde interview ook dat hij Epstein, van wiens 'Lolita-express' hij enkele keren gebruik maakte om naar exotische bestemmingen te vliegen, niet als een intieme vriend beschouwde. Hij verschool zich in het BBC-gesprek achter Ghislaine Maxwell. Epstein was voor hem eerder iemand die bij Maxwell hoorde, zei hij. Zij was wel een langjarige vriendin.

Sinds woensdag is die langjarige vriendin veroordeeld voor seksfeiten en niet langer iemand achter wie de prins zich gemakkelijk kan verschuilen.

'Wanhopig'

Is Virginia Giuffre, de vrouw die hem aanklaagt, een geloofwaardige figuur?

De Britse politie vond het beschikbare materiaal niet van aard om juridische stappen tegen de prins te ondernemen. En Giuffre werd niet als getuige opgeroepen in het proces tegen Ghislaine Maxwell, misschien omdat ze zichzelf tegensprak in haar verklaringen (zij het volgens haar kamp eerder over details dan over de essentie, en als gevolg van trauma). Er zijn ook andere mogelijke verklaringen voor haar afwezigheid als getuige, schrijft de BBC. Ze had geen klacht tegen Maxwell neergelegd en maakte bijgevolg geen deel uit van het proces. Er was dus geen dwingende reden voor het openbaar ministerie om haar op te roepen. En ze was op het moment van de vermeende feiten 17, wat in delen van de VS te oud is om als minderjarig slachtoffer beschouwd te worden. Misschien vond het openbaar ministerie het voor de duidelijkheid beter alleen jongere slachtoffers op te roepen, aldus de BBC.

Virginia Giuffre met advocaat David Boies in 2019 © Reuters

Op 4 januari zullen de advocaten van Andrew proberen de klacht onontvankelijk te laten verklaren, 'zonder enige fundering', wat de zaak zou klasseren. Zoniet, aldus de rechter, zal er ergens tussen september en het eind van 2022 een burgerlijk proces gevoerd worden.

De lijnen zijn getrokken. Voor de advocaten van de prins kan 'Virginia Giuffre dan wel een slachtoffer zijn van seksueel misbruik door Jeffrey Epstein', maar 'prins Andrew heeft haar nooit misbruikt'. Ze noemden de klacht een poging 'om nog eens langs de kassa te kunnen passeren'. Ze verwijzen verder naar de schikking uit 2009 die de prins buiten schot zou houden. Ze argumenteerden eerder dat Giuffre allang in Australië woont en dat de rechtbank in New York niet bevoegd is.

De hoofdadvocaat van Giuffre, David Boies, repliceerde volgens Reuters dat de advocaten van de prins 'verzuimen de ernstige aantijgingen' te bespreken. De schikking uit 2009 dekt volgens Boies 'hooguit' feiten die in de staat Florida gepleegd zijn. 'Prins Andrews poging om de schikking uit 2009 te gebruiken als een get out of jail free card (verlaat de gevangenis zonder te betalen in Monopolie, red.), toont hoe wanhopig hij wel is'.

