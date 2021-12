De jury van de rechtbank in New York heeft de Britse societyfiguur Ghislaine Maxwell (60) schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten in haar misbruikproces. De jury acht het bewezen dat Maxwell tussen 1994 en 2004 minderjarige meisjes ronselde voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De jury, die bestond uit zes vrouwen en zes mannen, beraadslaagde gedurende een week alvorens het oordeel te vellen. Ze moest per aanklacht tot een unaniem oordeel komen. De aanklachten hadden betrekking op sekshandel en illegale seksuele activiteiten. Maxwell kan worden veroordeeld tot in totaal 65 jaar cel. Als ze schuldig was bevonden aan alle aanklachten, riskeerde Maxwell tot tachtig jaar gevangenisstraf. Ze werd niet veroordeeld voor een aanklacht over een destijds 17-jarige.

Maxwell reageerde zwijgzaam op het oordeel van de jury, meldt een verslaggever van de BBC die aanwezig was in de rechtbank. Ze toonde geen enkele emotie.

Oorspronkelijk werd de rechtszaak geacht zes weken te duren, maar het openbaar ministerie beperkte de getuigenissen tot vier vrouwen die naar eigen zeggen als tiener door miljardair Jeffrey Epstein waren misbruikt. Twee van hen waren, getuigden ze, amper 14 toen ze door Epstein werden misbruikt. De ene zei dat Maxwell aanwezig was tijdens het misbruik, de andere dat Maxwell zelf deelnam en haar borsten aanraakte.

De getuigen schilderden Maxwell af als 'mentor' of 'grote zus' die hun vertrouwen wekte, en 'geseksualiseerde massages' van Epstein 'normaliseerde'. Die massages leidden tot verdergaand misbruik.

Maxwell was volgens openbaar aanklager Alison Moe 'de sleutel' in Epsteins plannen voor seksueel misbruik. De twee waren 'partners in crime', aldus Moe. Maxwell werd tijdens het uiteindelijk drie weken durende proces ook omschreven als 'een volwassen vrouw die jaagde op kwetsbare kinderen'.

'Vergissing maar geen misdrijf'

De verdediging van Maxwell ontkende alle schuld. Haar advocaten hamerden erop dat de getuigenissen onsamenhangend waren, geen bewijs opleverden, en dat de getuigen meisjes waren die aanzienlijk geldgewin zochten bij Epstein en nu Maxwell met de vinger wezen om hun eigen gedrag en aandeel te verdoezelen.

Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell in New York in 2005 © GettyImages

In haar slotpleidooi, vorige week maandag, zei Laura Menninger, een advocaat van Maxwell, aan de juryleden: 'Het openbaar ministerie wil dat jullie, keer op keer, speculeren'. Maxwell, zei ze volgens een verslag in The New York Times, werd voor de rechtbank gebracht omdat ze een relatie had met Epstein. 'Misschien was dat de grootste vergissing van haar leven, maar het was geen misdrijf', aldus Menninger.

Kluwen rond Epstein

De zaak rond Maxwell draait rechtstreeks ook om Jeffrey Epstein, miljardair, financier, financieel adviseur, die decennialang een netwerk van heel bekende figuren in de watten legde, en ondanks geruchten en soms aantijgingen van seksueel wangedrag met minderjarigen langdurig uit de handen van justitie wist te blijven. Bij de kennissen van Epstein waren Donald Trump, Bill Clinton en de Britse prins Andrew. Andrew, die meermaals bij Epstein te gast was, wordt door de Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigd van seksueel misbruik, toen ze nog minderjarig was.

Epstein stond in 2008 voor het eerst terecht in de staat Florida. De zakenman sloot toen een deal met de procureur en was dertien maanden later alweer op vrije voeten. Speurders in New York heropenden het onderzoek en klaagden hem in 2019 opnieuw aan. Hij werd beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarigen. Epsteins slachtoffers en hijzelf kregen echter geen kans op gerechtigheid: op 10 augustus 2019 werd Epstein (66) dood in zijn cel in New York aangetroffen.

Voor Maxwell was Epsteins aanhouding het teken om van het toneel te verdwijnen. Ze werd begin juli na een klopjacht gearresteerd in de Amerikaanse staat New Hampshire op een landgoed van 63 hectare met de naam Tuckedaway. Voor haar proces begon zat ze al meer dan een jaar opgesloten in New York. Half november klaagde ze in de Britse zondagskrant The Mail on Sunday dat ze in de gevangenis anderhalf jaar was mishandeld, dat haar slaap haar werd ontzegd en dat ze enkel bedorven voedsel te eten kreeg.

Verdwenen vader

De intussen 60-jarige Maxwell heeft de Franse, Britse en Amerikaanse nationaliteit. Haar vader was de mediabaron Robert Maxwell, haar moeder stamt af van een welvarende Britse zijdehandelaar. Na de in nevelen gehulde dood van haar vader (verdronken tijdens een trip met zijn jacht?), trok ze naar New York. Ze ontmoette Jeffrey Epstein en werd eerst zijn geliefde, later zijn beste vriendin en rechterhand.

Ze moet nu nog in een ander proces terechtstaan voor meineed in een rechtszaak tegen Epstein.

