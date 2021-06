Sydney, Australiës grootste stad, voert opnieuw strengere coronamaatregelen als reactie op een uitbraak van besmettingen met de deltavariant van het coronavirus. Ook de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington schroeft het dreigingsniveau op, nadat een vrouw uit Sydney die daar verbleef, bij haar terugkomst positief testte.

Met 16 nieuwe besmettingen op woensdag en een totale cluster inmiddels van 36 in de regio van Bondi Beach in Sydney, besluiten de autoriteiten van de deelstaat New South Wales in te grijpen. Het gaat om de grootste uitbraak sinds december.

Nieuwe restricties

De meer dan vijf miljoen inwoners van Australiës grootste stad moeten opnieuw mondmaskers dragen binnen, behalve thuis, en mogen nog slechts vijf mensen thuis ontvangen. Er zijn ook beperkingen voor onder andere fitnesszalen en horecazaken, waar rechtstaan, zingen of dansen niet meer toegestaan is. Het grootste deel van de inwoners mag Sydney enkel verlaten om essentiële reden.

De regels gaan vanaf woensdagnamiddag in en gelden een week.

Premier van New South Wales Gladys Berejiklian riep mensen op om zich te onthouden van niet-essentiële activiteiten en weg te blijven van sociale bijeenkomsten. Ze sluit een nieuwe shutdown niet uit, maar 'wil de burgers niet belasten tenzij het absoluut noodzakelijk wordt.'

Geannuleerde vaccinaties

Het nieuws is opvallend omdat de Australiërs dit jaar amper nog coronamaatregelen hebben gekend die hun levensvrijheid beperkten.

Nieuwszender BBC meldde gisteren nog dat steeds meer mensen hun vaccinatieafspraak annuleren, nadat de regering het AstraZeneca-vaccin alleen nog aanraadt voor 60-plussers, vanwege de zorgen over bijwerkingen.

Nieuw-Zeeland

Ook in Nieuw-Zeeland, dat net als Australië het aantal coronabesmettingen steeds laag heeft weten te houden dankzij snelle en strenge lockdowns, is er opnieuw alarm.

In de hoofdstad Wellington is woensdag het dreigingsniveau een niveau opgeschroefd, nadat een Australische die afgelopen weekend in de stad verbleef positief had getest voor covid-19. Vanaf woensdag 18.00 uur worden inwoners in de stad daarom gevraagd afstand van elkaar te houden, zeker tot en met zondag. Kantoren, scholen en andere bedrijven kunnen wel gewoon open blijven.

Reisbubbel

De toeriste testte positief bij haar terugkomst in Sydney. Uit voorzorg zijn passagiers van twee vluchten tussen Australië en Nieuw-Zeeland gevraagd om in isolatie te gaan en zich te laten testen op corona. Ook heeft Nieuw-Zeeland het quarantainevrije vliegverkeer vanuit de Australische staat New South Wales voor drie dagen opgeschort.

Nieuw-Zeeland opende in april van dit jaar een zogenoemde 'reisbubbel' met Australië, waarbij inwoners zonder quarantaine heen en weer konden vliegen. Die reisbubbel is tot nu toe een paar keer tijdelijk opgeheven vanwege kleine uitbraken van het virus in Australië.

