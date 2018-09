Belgische studente in Nicaragua opgepakt en beschuldigd van 'terrorisme'

Ze gaat daarmee verschillende andere activistische studenten achterna die recent werden opgepakt. Amaya Coppens wordt ervan beschuldigd dat ze barricades heeft opgericht en een universiteitsgebouw in brand heeft gestoken tijdens betogingen tegen de regering in de stad Leon. Ze zat er zelf in het vijfde jaar geneeskunde.

'We kunnen op beelden de terroriste Amaya Eva Coppens zien die barricades opricht in de stad Leon', zei de adjunct-chef van de gerechtelijke politie, commissaris Farle Roa Traña, die de foto's toonde. Over bewijzen van de brandstichtingen ontbreekt elke informatie.

De jonge vrouw werd maandag thuis opgepakt in Leon. Dat werd aan de pers getoond, samen met vijf andere jongeren die ook opgepakt werden vanwege hun deelname aan antiregeringsprotesten.

Een van hen is Yubrank Suazo (27), een studentenleider uit de stad Masaya, die maandag is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van terrorisme, moord, geweld en acht andere misdrijven. De politie beweert ook 'drie jachtgeweren en een pistool' gevonden te hebben bij de arrestaties.

Amaya Coppens is een leidster van de Universitaire Beweging van 19 April, die opgericht werd tijdens betogingen tegen Ortega. Ortega slaat de protesten tegen zijn regime bloedig neer, met nu al meer dan 320 doden en 2.000 gewonden tot gevolg. De protesten begonnen met betogingen tegen hervormingen in de sociale zekerheid, die inmiddels zijn opgeborgen. De betogers willen dat de president, die zich sinds 2014 onbeperkt herverkiesbaar mag stellen, opstapt.

