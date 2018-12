Na aanslag Straatsburg: Franse regering roept gele hesjes op om zaterdag niet te manifesteren

Nu hun woede is 'uitgedrukt' en door de regering 'gehoord' en 'beantwoord' werd, vragen we om redelijk te zijn zaterdag, en niet te gaan manifesteren, zei Griveaux aan Cnews.

Het is niet redelijk om nu te gaan manifesteren, want onze orde- en veiligheidsdiensten hebben de voorbije weken al een enorme inspanning geleverd en met het oog op de aanslag in Straatsburg zou het goed zijn indien iedereen zich in de aanloop naar de eindejaarsfeesten beperkt tot de normale zaterdagbezigheden in plaats van te gaan manifesteren en de ordediensten opnieuw te belasten, klonk het.

Ook vakbondsleider Laurent Berger van de CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) zei dat het goed zou zijn dat de gele hesjes zaterdag niet betogen, om de politie niet nog meer te overbelasten. 'Het is aan degenen die instaan voor de organisatie om aan te geven wat ze gaan doen, maar we kunnen duidelijk zien dat de agenten en gezagsdragers oververmoeid zijn.'

Minister van Justitie Nicole Belloubet stelde woensdag op haar beurt dat het tijd is dat de protesten stoppen, gezien 'de dramatische gebeurtenis' in Straatsburg en het antwoord van de president op de eisen van de gele hesjes.

Regeringswoordvoerder Griveaux repliceerde daarop dat het 'niet aan ons is om te zeggen wanneer een beweging moet stoppen', maar hij benadrukte tegelijk dat de uitvoerende macht voldoende op tafel heeft gelegd om de opstart van een dialoog mogelijk te maken.