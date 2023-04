Mysterieuze vergiftigingen Iraanse schoolmeisjes: weer tientallen gevallen opgetekend

Tientallen jonge meisjes zijn zaterdag vergiftigd in verschillende scholen in Iran. Dat hebben lokale media bericht.

Minstens ’60 leerlingen zijn vergiftigd in een meisjesschool in Haftkel’, aldus het persagentschap Iribnews. Haftkel ligt in de zuidwestelijke provincie Khuzestan. Ook zijn scholieren vergiftigd in vijf scholen in het noordwestelijke Ardabil. De meisjes vertoonden ‘symptomen van angst, kortademigheid en hoofdpijn’. In Urmia is ook een ‘onbekend aantal’ leerlingen van een basisschool aangetroffen na een incident met gas, aldus het agentschap Ilna.

De staatstelevisie citeerde vrijdag het parlementslid Hamidreza Kazemi, die aan het hoofd staat van de commissie die belast is met de affaire. Volgens Kazemi zal de komende weken het eindrapport van die commissie gepubliceerd worden.

Duizenden meisjes

Al maanden wordt Iran geteisterd door mysterieuze vergiftigingen op scholen. De eerste gevallen werden in november gemeld en intussen is er volgens Iraanse media sprake van duizenden incidenten. Een officiële balans van vrijdag gewaagt van meer dan 5.000 leerlingen in meer dan 230 scholen in 25 provincies van de 31 in het land.

De Iraanse regering gaat ervan uit dat de aanvallen doelgericht zijn, want er worden bijna uitsluitend meisjesscholen getroffen. In het hele land worden schoolmeisjes behandeld in ziekenhuizen. Ouders en familieleden zijn woedend, ook omdat er nog steeds geen officiële verklaring is, en tijdens demonstraties werd meer veiligheid voor schoolkinderen geëist.

De incidenten zetten de Iraanse regering nog verder onder druk nadat protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini, die op 16 september vorig jaar overleed nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie, al resulteerden in de ergste politieke crisis sinds decennia in het land.