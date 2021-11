Het is onwaarschijnlijk dat de huidige coronavaccins even effectief zullen zijn tegen de nieuwe omikronvariant. Dat heeft de topman van vaccinfabrikant Moderna, Stéphane Bancel, verklaard in een gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times.

Volgens Bancel kan het maanden duren voordat producenten genoeg coronavaccins kunnen maken die wel optimaal werken tegen de nieuwe variant.

'Er bestaat geen wereld, denk ik, waarin (de effectiviteit) op hetzelfde niveau ligt als bij de deltavariant', zegt hij in het interview. 'Ik denk dat het om een wezenlijke daling zal gaan. Hoe groot die zal zijn, weet ik niet, want we moeten de data afwachten.'

De omikronvariant van het coronavirus werd vorige week ontdekt in Zuid-Afrika. Sindsdien duikt die in steeds meer landen op.

De schrik voor de nieuwe omikronvariant van het coronavirus laait weer op na uitlatingen van de topman van farmabedrijf Moderna. De prijs van ruwe olie gaat dinsdag fors omlaag.

De prijs van een vat olie van de Noordzeesoort Brent zakt in de vroege handel 2,5 procent tot 71,62 dollar, terwijl een vat Amerikaanse WTI-olie 3 procent verliest tot 67,87 dollar.

Ook de aandelenbeurs in Tokio verloor dinsdag weer terrein nadat er in de voorgaande dagen ook al sprake was van een koersval. Beleggers maken zich zorgen over de ontwikkelingen rond de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus.

