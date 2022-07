Minstens vijf doden door aardbeving in Iran

Bij de aardbeving met een magnitude van 6 in het zuiden van Iran zijn al zeker vijf mensen om het leven gekomen. Dat meldt het staatspersagentschap Irna. Negentien andere mensen raakten gewond.

De ondiepe aardbeving vond plaats in een zone op 100 kilometer ten zuidwesten van de haven van Bandar Abbas, in de provincie Hormozgan. De lichamen werden onder het puin gehaald in het dorp Sayeh Khosh, dat met de grond gelijk werd gemaakt, meldt The Guardian op gezag van Irna.

Volgens het staatspersagentschap waren er kort na elkaar 3 aardbevingen met een magnitude van meer dan 6, en meer dan 10 naschokken.

“Alle slachtoffers stierven in de eerste aardbeving, niemand raakte gewond bij de twee andere zware bevingen aangezien de mensen hun woningen al hadden verlaten”, aldus de gouverneur van het district Bandar Lengeh, Foad Moradzadeh.

De autoriteiten voorzien tenten als noodopvangplaats voor de mensen die hun huis verloren zijn.

In de provincie Hormozgan kwam in november vorig jaar ook al een persoon om het leven bij twee aardbevingen met een magnitude van 6,4 en 6,3.

Iran ligt op de rand van verschillende tektonische platen en is dan ook gevoelig voor aardbevingen. De meest dodelijke beving, met een magnitude van 7,4, vond plaats in 1990. Toen kwamen in het noorden van het land 40.000 mensen om het leven. En in 2003 kwamen 31.000 mensen om bij een beving van 6,6 in de provincie Kerman. De historiche stad Bam werd toen ook helemaal vernield.