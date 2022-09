Minstens 49 Armeense soldaten gedood bij gevechten met Azerbeidzjan

Bij gevechten aan de grens met Azerbeidzjan zijn minstens 49 Armeense soldaten gesneuveld, zo heeft premier Nikol Pasjinian dinsdag in het parlement in Jerevan gezegd. Het zijn de bloedigste botsingen tussen beide landen sinds de oorlog in 2020.

Volgens de bewindsman is de huidige balans “jammer genoeg niet de definitieve”. Het buurland voert voortdurend geïsoleerde aanvallen uit.

Jerevan zegt dat Azerbeidzjaanse troepen Armeense posities op drie plaatsen bestookten met artillerie en wapens van groot kaliber.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie zegt dat de gevechten zijn begonnen na een grootscheepse sabotagepoging van Armenië. Azerbeidzjan gaf toe bij de nachtelijke gevechten ook “verliezen” te hebben geleden, maar gaf geen precies aantal. Wel zei het kabinet van Azerbeidzjaanse president Ilham Aliev dat na de “provocaties van de Armeense troepen aan de grens tussen beide landen afgeslagen zijn” en dat “alle doelen zijn bereikt”. “De Armeense politieke leiders zijn voor de escalatie verantwoordelijk”, klonk het.

Centraal in het conflict tussen beide landen is Nagorno-Karabach. Maar volgens Jerevan waren de aanvallen niet tegen de enclave binnen Azerbeidzjan gericht, wel tegen posities in Armenië. Volgens het Armeense ministerie van Defensie hebben Moskou en Jerevan zich ertoe geëngageerd maatregelen te nemen om de situatie aan de grens te “stabiliseren”.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken van zijn kant zegt een staakt-het-vuren te hebben onderhandeld dat om 08.00 uur Belgische tijd van kracht is geworden. Moskou zegt “extreem bezorgd ” te zijn en “roept de (betrokken) partijen op af te zien van elke nieuwe escalatie en blijk te geven van terughoudendheid.” Frankrijk zal een en ander voorleggen aan de Veiligheidsraad van de VN waarvan het momenteel voorzitter is.

In de nacht van maandag op dinsdag heeft president Emmanuel Macron met de Armeense premier Nikol Pasjinian getelefoneerd, aldus het Elysée. Macron “blijft oproepen het staak-het-vuren strikt te eerbiedigen en de territoriale integriteit van Armenië te respecteren”, klinkt het nog.

Het Franse staatshoofd “houdt zich ter beschikking om van gedachten te wisselen met de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliev” en “staat ter beschikking van de (betrokken) partijen zodat alle vragen die verband houden met en voortvloeien uit dit conflict uitsluitend door middel van onderhandelingen een oplossing krijgen”.

EU hamert op diplomatieke oplossing

De Europese Unie dringt aan op “een volledig en duurzaam staakt-het-vuren” in de gevechten tussen Azerbeidzjan en Armenië. “Er is geen alternatief voor vrede en stabiliteit, en er is geen alternatief voor diplomatie om dat te garanderen”, zo tweette Europese Raadsvoorzitter Charles Michel dinsdag in een reactie op de heropflakkering van het conflict.

Michel staat in contact met de Armeense premier Nikol Pasjinian en de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliev. De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, zal op zijn beurt spreken met de buitenlandministers van beide landen.

Hij heeft ook aan de speciale vertegenwoordiger van de EU Toivo Klaar gevraagd om onverwijld naar de regio af te reizen om een de-escalatie te ondersteunen en de dialoog tussen beide landen nieuw leven in te blazen.