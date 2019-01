Minstens 20 doden bij dubbele explosie aan kathedraal op de Filipijnen

De eerste ontploffing vond plaats tijdens de mis, in de kathedraal van Jolo, 1.000 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manila. De tweede explosie gebeurde op het parkeerterrein aan de kathedraal, toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen na de eerste ontploffing.

De explosies deden zich voor aan een kathedraal in Jolo, in de provincie Sulu, duizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Manilla, zei regionaal politiechef Graciano Mijares. Veertien burgers en zes veiligheidsmanschappen lieten het leven, 90 burgers en 21 leden van de regeringstroepen raakten gewond, voegde hij eraan toe.

Delen Jolo ligt op het eiland Jolo, een bolwerk van terreurgroep Abu Sayyaf die verantwoordelijk gehouden wordt voor de ergste bomaanslagen en kidnappings op de Filipijnen.

Aanvankelijk was sprake van 27 doden. Volgens kolonel Gerry Besana, een regionale legerwoordvoerder, kwam dat mogelijk door een dubbele telling. De eerste ontploffing gebeurde binnen in de kathedraal, die vol zat voor de zondagsmis. Kerkbanken, plafonds en vensters vlogen aan diggelen. Terwijl regeringstroepen hierop reageerden, deed zich een tweede ontploffing voor op een parkeerterrein.

De aanslag werd niet meteen opgeëist. In de zuidelijke regio Mindanao is sinds mei 2017 de krijgswet van kracht en gelden scherpe veiligheidsmaatregelen. Jolo ligt op het eiland Jolo, een bolwerk van terreurgroep Abu Sayyaf die verantwoordelijk gehouden wordt voor de ergste bomaanslagen en kidnappings op de Filipijnen. De militanten hebben zich bij het terreurnetwerk IS (Islamitische Staat) aangesloten en verzetten zich tegen alle pogingen om vrede te bewerkstelligen in Mindanao.