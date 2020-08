Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin reist vrijdag naar Beiroet af om daar duidelijk te maken dat België 'aan de zijde van de Libanezen' wil staan na de moordende en verwoestende ontploffing van 4 augustus in de Libanese hoofdstad.

Het gaat om een bezoek van een dag. In principe vertrekt woensdag ook een militair transportvliegtuig van het type C-130 Hercules naar Libanon, met humanitaire hulp ten bate van het Kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef. Het is al de tweede humanitaire vlucht van dit soort. Goffin herinnert eraan dat zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een som van vijf miljoen euro voor bijkomende humanitaire spoedhulp heeft vrijgemaakt.

In Beiroet zal het hoofd van de Belgische diplomatie er lokale autoriteiten ontmoeten, niettegenstaande premier Hassan Diab maandag met zijn regering is opgestapt na het straatprotest als gevolg van de explosie.

