Nee, de forse ruk naar rechts heeft zich zondag niet tot Vlaanderen beperkt. Toch is er volgens professor Sarah de Lange geen sprake van een rechts-radicale golf door de Europese Unie. 'De macht van die partijen zit erg verdeeld. Daardoor kunnen ze niet echt wegen.'

Dit gesprek over de resultaten van de Europese verkiezingen mag in Vlaanderen beginnen. De Nederlandse politicologe Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam) kent ons politieke landschap goed. Nog niet zo lang geleden promoveerde ze aan de Universiteit Antwerpen onder begeleiding van populisme-expert Cas Mudde. Met meer dan gewone belangstelling heeft ze naar de ophefmakende verkiezingsresultaten in Vlaanderen gekeken. Die resultaten waren volgens haar in niet onbelangrijke mate beïnvloed door de N-VA en de manier waarop die partij de strijd voerde met haar rechts-radicale concurrent, Vlaams Belang.

...