'Migratie wordt als gevaar voor de nationale veiligheid van Amerika gezien'

In zijn State of the Union had Donald Trump het er weer over: hoe illegale immigranten Amerikanen in gevaar brengen. 'Jaar na jaar worden talloze Amerikanen vermoord door criminele, illegale vreemdelingen', zei hij (factcheckers van CNN melden dat volgens onderzoek immigranten juist minder geneigd zijn misdaden te begaan, en dat zware geweldsmisdaden de afgelopen decennia zijn afgenomen). Trump wijtte tienduizenden drugsdoden aan een zwakke grenscontrole, en riep het Amerikaanse Congres opnieuw op geld beschikbaar te stellen voor een muur die het Amerikaanse volk zou beschermen. 'Muren werken. Muren redden levens', zei hij.

...