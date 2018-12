Michael Cohen veroordeeld tot drie jaar cel

Michael Cohen is woensdag door een rechter in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat meldden Amerikaanse media.

Cohen had zijn medewerking aan het gerecht en aan speciaal aanklager Robert Mueller, belast met het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, aangeboden in ruil voor een strafvermindering.

De aanklachten tegen Cohen hadden onder meer te maken met het zwijggeld dat hij betaalde aan de gewezen pornoactrice Stormy Daniels en aan Karen McDougal. Beide vrouwen verklaarden een affaire te hebben gehad met Trump. Cohen had schuldig gepleit en zei bereid te zijn om samen te werken met het gerecht en met speciaal aanklager Mueller, met het oog op strafvermindering.

Mueller verklaarde eerder deze maand dat Cohen 'nuttige' en 'geloofwaardige' informatie verschafte over de banden tussen Rusland en de Trump-campagne.