Michael Cohen getuigt: Donald Trump is een 'racist, oplichter en bedrieger'

De hoorzitting van de voormalige persoonlijke advocaat van Amerikaans president Donald Trump, Michael Cohen, in de toezichtcommissie van het Huis van Afgevaardigden is woensdag na ongeveer zeven uur ten einde gelopen. 'Ik hoop dat dit helpt om Amerika te genezen', zei Cohen in zijn slotverklaring.