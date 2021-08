Een talibanwoordvoerder heeft dinsdag in het vooruitzicht gesteld dat meisjes en vrouwen ook na de machtsovername van de taliban naar school en naar de universiteit mogen blijven gaan.

"Ja, ze kunnen een beroep doen op onderwijs en hoger onderwijs, dus ook op universiteiten", heeft talibanvertegenwoordiger Suhail Shaheen gezegd aan Sky News. Shaheen zei verder nog dat de taliban de boerka niet verplichten, maar vrouwen zullen wel een sluier moeten dragen.

Op de vraag of van vrouwen in Afghanistan verwacht wordt dat ze gesluierd gekleed gaan en een boerka dragen, antwoordde de talibanvertegenwoordiger ontkennend. Een hijab of hoofddoek wordt daarentegen wel verwacht. "Dat is voor hun eigen veiligheid", verduidelijkte Shaheen. "De boerka is niet het enige soort sluier die gedragen kan worden, er bestaan verschillende soorten."

Welke soorten de taliban aanvaardbaar vinden, zei Shaheen niet. Shaheen is de woordvoerder van het politieke bureau van de terreurbeweging, dat zijn hoofdkwartier heeft in het Qatarese Doha.

Toen de taliban een eerste keer de macht hadden in Afghanistan, tussen 1996 en 2001, konden meisjes niet naar school, mochten vrouwen niet werken of reizen en waren ze verplicht om in het openbaar een boerka te dragen. Zo'n kledingstuk bedekt het hele lichaam, ook de ogen. De vrouw kijkt door een soort van gaas in stof.

Na de machtsovername van de taliban wordt nu opnieuw gevreesd voor de verslechtering van de mensenrechten in Afghanistan, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes.

