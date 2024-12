Meer kinderen dan ooit leven in oorlogsgebieden of werden gedwongen om te vluchten voor geweld. Dat stelt de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef zaterdag op basis van de laatste beschikbare data.

Volgens Unicef is de impact van oorlog op kinderen allicht nooit groter geweest. Momenteel leven ongeveer 473 miljoen kinderen in conflictgebieden, meer dan één kind op zes wereldwijd. Het aandeel van kinderen dat in conflictgebieden moet overleven, is gestegen van 10 procent in de jaren negentig tot ongeveer 19 procent vandaag.

“Volgens bijna alle maatstaven is 2024 één van de slechtste jaren in de geschiedenis van Unicef geweest voor kinderen in conflicten, zowel wat het aantal kinderen betreft als de omvang van de impact op hun leven”, stelt uitvoerend directeur Catherine Russell van Unicef zaterdag in een statement.

‘Dit mag niet het nieuwe normaal worden’

“Een kind dat opgroeit in een conflictzone heeft een veel grotere kans om geen onderwijs te hebben, ondervoed te zijn of gedwongen te worden om te vluchten (…) Dit mag niet het nieuwe normaal worden. We mogen niet toestaan dat een generatie van kinderen de bijkomende schade worden van de ongecontroleerde oorlogen in de wereld”, aldus Russell.

Volgens Unicef waren eind 2023 47,2 miljoen kinderen ontheemd als gevolg van conflict en geweld. De trends voor 2025 wijzen volgens de organisatie op een verdere stijging omdat een aantal conflicten, zoals die in Haïti, Libanon, de Palestijnse gebieden en Soedan, het voorbije jaar enkel maar heviger zijn geworden.