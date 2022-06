Meer dan veertig omgekomen migranten gevonden in vrachtwagen in Texas

In de rand van de Amerikaanse grootstad San Antonio, in de staat Texas, zijn de lichamen van meer dan veertig personen aangetroffen in een vrachtwagen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om migranten die illegaal de VS ingereisd zijn, berichten plaatselijke media maandag, op basis van politiebronnen.

Zeker twaalf andere personen zouden nog in leven geweest zijn en naar een ziekenhuis in de buurt gebracht zijn. De politie is op zoek naar de chauffeur van de truck, die zijn voertuig achterliet op een afgelegen plek. Waarom de vermoedelijke migranten gestorven zijn is nog onduidelijk. De voorbije dagen zou het wel zeer heet geweest zijn in San Antonio.