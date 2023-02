Meer dan 50.000 doden bij aardbevingen in Turkije en Syrië

Twee en een halve week na de aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied is het aantal doden tot meer dan 50.000 opgelopen. In Turkije ligt het aantal op 44.218, meldde de Turkse rampenhulpdienst Afad vrijdagavond. Uit Syrië werden tot nu toe 5.900 doden gemeld.

Nog steeds doen zich in de regio naschokken voor, die vaak paniek veroorzaken bij de inwoners. Volgens de Turkse regering zijn 20 miljoen mensen door de gevolgen van de aardbeving getroffen. Voor Syrië gaan de Verenigde Naties uit van 8,8 miljoen getroffen mensen. Het aardbevingsbied was eerst voor een deel moeilijk toegankelijk, maar de bergingswerken werden voortgezet en naarmate ze vorderden, steeg het aantal slachtoffers. Berichten over de redding van overlevenden waren er de voorbije dagen niet meer. De aardbeving begon op 6 februari met twee schokken met een kracht van 7,7 en van 7,6 in het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Daarop volgden volgens Turkije ruim 9.000 naschokken.

Volgens de VN was de natuurramp niet alleen in termen van aantal doden de ergste in de geschiedenis van Turkije. Ook de bergen puin en stenen zijn ongezien, zei Louisa Vinton, de afgevaardigde van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP in Turkije. Volgens de Turkse regering zijn meer dan 173.000 gebouwen ingestort of zwaar beschadigd. Uit het noordwesten van Syrië komt weinig informatie over de toestand. Door de jarenlange bombardementen en gevechten in de burgeroorlog leefden veel mensen al voor de aardbeving in precaire omstandigheden.