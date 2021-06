Het ziekenhuisnetwerk Houston Methodist in de Amerikaanse staat Texas stelde vaccinaties tegen Covid-19 verplicht voor z'n medewerkers. De 153 mensen die dat weigerden, werden deze week ontslagen of namen ontslag.

In april 2021 kondigde het ziekenhuisnetwerk Houston Methodist in de staat Texas aan dat alle 26.000 medewerkers voor 7 juni gevaccineerd moesten worden. Er werden uitzonderingen toegestaan voor mensen die om religieuze of medische redenen niet gevaccineerd wilden of konden worden, of voor wie de vaccinatie moest worden uitgesteld (bijvoorbeeld vanwege zwangerschap). In totaal kregen zo'n 500 medewerkers respijt van de vaccinatieplicht.

Maar een kleinere groep van 117 ziekenhuismedewerkers had andere bezwaren tegen de vaccinatieplicht en startte een rechtszaak, die recent werd afgewezen door de rechter. In de aanklacht vergeleken de aanklagers de plicht met nazipraktijken (die onder andere medische experimenten uitvoerden op mensen zonder toestemming te vragen) en de leider van de groep, verpleegster Jennifer Bridges, gaf aan 'geen proefkonijn' te willen zijn voor de vaccins waarvan ze zegt dat de veiligheid niet bewezen is. De rechter oordeelde op 12 juni dat de zaak niet gegrond was en noemde de vergelijking met de medische experimenten van de nazi's 'verwerpelijk'. De groep aanklagers onder leiding van Bridges heeft aangegeven in beroep te gaan.

Gevoelig

Op 7 juni, de dag van de deadline, stuurde Houston Methodist de 153 medewerkers die op dat moment nog niet gevaccineerd waren en geen uitzondering hadden goedgekeurd gekregen met verlof. Een aantal van de ongevaccineerde medewerkers nam in die periode ontslag, de rest werd na het verlof ontslagen omdat ze niet gevaccineerd waren.

Een vaccinatieplicht voor Covid-19 ligt gevoelig in de VS. Ziekenhuizen eisen al langer dat medewerkers gevaccineerd worden voor de griep of voor hepatitis B. Maar de covid-vaccins die in Amerika gebruikt worden - van Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson - zijn toegelaten onder een zogenaamde emergency use authorization van de FDA. Dat wordt door sommige critici opgevat als geen volledige toelating tot de markt, met twijfels over de veiligheid. Autoriteiten, waaronder de FDA en gezondheidsagentschap CDC, geven aan dat de vaccins veilig en effectief zijn.

Uit een recente enquête van consultancybureau Ogletree Deakins blijkt dat 81,9% van de ondervraagde werkgevers hun personeel aanmoedigt zich te laten vaccineren, maar het niet verplicht stelt. Slechts 1,4% stelt vaccins verplicht.

Juridische experts zeggen dat bedrijven vermoedelijk in hun recht staan medewerkers te verplichten gevaccineerd te worden. De federale waakhond Equal Employment Opportunity Commission gaf recent al aan dat het onder federale wetgeving in de VS is toegestaan zo'n verplichting te stellen.

In april 2021 kondigde het ziekenhuisnetwerk Houston Methodist in de staat Texas aan dat alle 26.000 medewerkers voor 7 juni gevaccineerd moesten worden. Er werden uitzonderingen toegestaan voor mensen die om religieuze of medische redenen niet gevaccineerd wilden of konden worden, of voor wie de vaccinatie moest worden uitgesteld (bijvoorbeeld vanwege zwangerschap). In totaal kregen zo'n 500 medewerkers respijt van de vaccinatieplicht. Maar een kleinere groep van 117 ziekenhuismedewerkers had andere bezwaren tegen de vaccinatieplicht en startte een rechtszaak, die recent werd afgewezen door de rechter. In de aanklacht vergeleken de aanklagers de plicht met nazipraktijken (die onder andere medische experimenten uitvoerden op mensen zonder toestemming te vragen) en de leider van de groep, verpleegster Jennifer Bridges, gaf aan 'geen proefkonijn' te willen zijn voor de vaccins waarvan ze zegt dat de veiligheid niet bewezen is. De rechter oordeelde op 12 juni dat de zaak niet gegrond was en noemde de vergelijking met de medische experimenten van de nazi's 'verwerpelijk'. De groep aanklagers onder leiding van Bridges heeft aangegeven in beroep te gaan. Op 7 juni, de dag van de deadline, stuurde Houston Methodist de 153 medewerkers die op dat moment nog niet gevaccineerd waren en geen uitzondering hadden goedgekeurd gekregen met verlof. Een aantal van de ongevaccineerde medewerkers nam in die periode ontslag, de rest werd na het verlof ontslagen omdat ze niet gevaccineerd waren. Een vaccinatieplicht voor Covid-19 ligt gevoelig in de VS. Ziekenhuizen eisen al langer dat medewerkers gevaccineerd worden voor de griep of voor hepatitis B. Maar de covid-vaccins die in Amerika gebruikt worden - van Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson - zijn toegelaten onder een zogenaamde emergency use authorization van de FDA. Dat wordt door sommige critici opgevat als geen volledige toelating tot de markt, met twijfels over de veiligheid. Autoriteiten, waaronder de FDA en gezondheidsagentschap CDC, geven aan dat de vaccins veilig en effectief zijn. Uit een recente enquête van consultancybureau Ogletree Deakins blijkt dat 81,9% van de ondervraagde werkgevers hun personeel aanmoedigt zich te laten vaccineren, maar het niet verplicht stelt. Slechts 1,4% stelt vaccins verplicht. Juridische experts zeggen dat bedrijven vermoedelijk in hun recht staan medewerkers te verplichten gevaccineerd te worden. De federale waakhond Equal Employment Opportunity Commission gaf recent al aan dat het onder federale wetgeving in de VS is toegestaan zo'n verplichting te stellen.