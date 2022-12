Meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht: ‘Nog nooit zo’n hoog aantal’

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, conflicten en vervolging, is nog nooit zo hoog geweest. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Momenteel bedraagt het aantal gedwongen ontheemden wereldwijd ongeveer 103 miljoen mensen.

Het gaat dan om vluchtelingen, asielzoekers, binnenlandse ontheemden en andere personen die bescherming nodig hebben. Vergeleken met de situatie eind 2021 betekent dit dat er nu 13,6 miljoen meer mensen op de vlucht zijn dan een jaar geleden, een stijging van vijftien procent. De VN-organisatie in Bonn sprak over een onvoorstelbaar aantal dat niemand voor mogelijk had gehouden tien jaar geleden.

De belangrijkste reden voor de snelle stijging dit jaar is de Russische inval in Oekraïne. Samen met de toenemende nood in Afrikaanse landen, Afghanistan en andere regio’s heeft dit het aantal mensen op de vlucht boven de honderd miljoen gebracht. Bijna een derde van de Oekraïense bevolking is tot nu toe ontheemd. Dat zijn bijna acht miljoen Oekraïners die als vluchteling in Europese landen leven en meer dan 6,5 miljoen ontheemden in eigen land.