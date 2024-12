Manmohan Singh overleden – Indiase premier van de economische liberalisering

De voormalige Indiase premier Manmohan Singh is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij wordt gezien als de grondlegger van de economische hervormingen die het meest bevolkte land ter wereld drie decennia geleden openden voor de rest van de wereld.

India rouwt om het verlies van ‘een van zijn belangrijkste leiders’, schreef premier Narendra Modi op X.

Singh kwam uit een bescheiden gezin en werkte zich op tot een gerespecteerd econoom. Singh was van 2004 tot 2014 premier van de grootste democratie ter wereld. Hij wordt beschouwd als de architect van de liberalisering van de Indiase economie. Als voormalig minister van Financiën maakte hij in 1991 een einde aan het economische isolement van het land. Hij werd in 2004 als eerste sikh premier van het land, met een hem kenmerkende blauwe tulband.

De ex-premier werd behandeld voor ouderdomsziekten. Hij werd donderdag naar het ziekenhuis gebracht nadat hij thuis het bewustzijn had verloren.