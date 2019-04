Maduro stelt nieuwe energieminister aan, Guaido dreigt parlementaire onschendbaarheid te verliezen

De socialistische president van Venezuela, Nicolás Maduro, heeft maandag een nieuwe minister van Energie aangesteld. Het land is verlamd door een reeks grote stroomonderbrekingen, die de regering zelfs dwongen om elektriciteit te rantsoeneren.

'Ik heb beslist om een werknemer uit de elektrische industrie met 25 jaar ervaring te benoemen, een ingenieur die al talrijke verantwoordelijkheden had, Igor Gavidia León', zei het staatshoofd aan de officiële media. Gavidia León vervangt generaal op rust Luis Motta Domínguez, die sinds augustus 2015 op post was.

Ondertussen heeft het Hooggerechtshof in Venezuela, dat onder controle staat van Maduro, maandag gevraagd om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van oppositieleider Juan Guaidó. Het hof voert aan dat Guaidó een verbod om het land te verlaten naast zich neer heeft gelegd.

Het is het Hooggerechtshof dat Guaidó had verboden om het land te verlaten. De oppositieleider, die nauwe banden heeft met de Verenigde Staten, verliet op 29 januari het land om naar Colombia, Brazilië, Paraguay, Argentinië en Ecuador te reizen, waar hij ontmoetingen had met verschillende politieke leiders. Het Hooggerechtshof 'laat de beslissing overmaken aan de voorzitter van de Grondwetgevende Vergadering om de onschendbaarheid op te heffen', klinkt het in het arrest.

De leden van het Hooggerechtshof en de Grondwetgevende Vergadering zijn allen benoemd door de partij van Maduro. De oppositie beschouwt de instellingen daarom als het verlengstuk van de Venezolaanse president.

In theorie kan de beslissing van het Hooggerechtshof leiden tot een proces tegen Guaidó. Maar of dat ook in de praktijk zal gebeuren, is onduidelijk. Guaidó heeft zichzelf begin dit jaar uitgeroepen tot interimpresident van het door een politieke en economische crisis geteisterde Venezuela. Hij kreeg de steun van verschillende landen, waaronder ook de VS. Guaidó is de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Maar de macht van die instelling is beperkt sinds Maduro in juli 2017 een Grondwetgevende Vergadering oprichtte.