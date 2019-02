Maduro in het nauw: komt er een buitenlandse interventie in Venezuela?

De spanning is te snijden in Venezuela. De VS en verscheidene Europese landen erkennen Nicolas Maduro niet langer als president en schuiven parlementsvoorzitter Juan Guaido naar voren. Hoe moet het verder? Latijns-Amerika-expert Ernesto Rodriguez Amarisprak met vooraanstaande getuigen.