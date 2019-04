De Franse president Emmanuel Macron wil de zwaar beschadigde kathedraal Notre-Dame binnen de vijf jaar weer opbouwen. 'Het Parijse monument zal dan nog mooier zijn dan voordien', beloofde Macron dinsdagavond tijdens een televisietoespraak.

Maandagavond al had Macron na het ontstaan van de brand de wederopbouw van het gotische bouwwerk aangekondigd.

De verkondiging van zijn hervormingsmaatregelen in het zog van het 'Grote Nationaal Debat' heeft Macron voor onbepaalde duur uitgesteld. Daar is momenteel niet het juiste tijdstip voor, aldus de president.

Het staatshoofd had omwille van de brand een tv-toespraak over zijn hervormingsplannen uitgesteld. Hij had een burgerlijk debat in januari in het leven geroepen om uit de crisis met de gele hesjes te geraken en de Fransen tegen medio april concrete maatregelen beloofd. Ondertussen is de windhaan van de spits van de Notre-Dame dinsdag gevonden, zei een woordvoerder van het ministerie van Cultuur. Hij bevestigde de informatie van de voorzitter van de voogdij-organisatie (FFB) Jacques Chanut die in een tweet met twee foto's aankondigde dat een restauranthouder de haan in het puin had gevonden.