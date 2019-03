Macron wendt zich tot Europese burgers met oproep tot 'nieuw begin voor Europa'

'Sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa nooit zo belangrijk geweest als nu. En toch is Europa nog nooit in groter gevaar geweest', zo schrijft Emmanuel Macron in een bijdrage die dinsdag verschijnt in kranten in alle lidstaten van de Europese Unie.