De Franse president Emmanuel Macron roept de Europese Unie zondag op om 'zich te blijven mobiliseren' aan de zijde van de mensen die in Wit-Rusland tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Op zondag kwam er een groot aantal betogers op straat.

'De EU moet zich blijven mobiliseren aan de zijde van de honderdduizenden Wit-Russen die vreedzaam betogen om te eisen dat hun rechten, hun vrijheid en hun soevereiniteit worden gerespecteerd', aldus Macron.

Hij tweette het bericht op het moment dat in de hoofdstad Minsk tienduizenden mensen op de been zijn om het vertrek van Loekasjenko te eisen. Die won volgens de officiële verkiezingsresultaten de verkiezingen van vorige week, maar de resultaten worden door de oppositie en de internationale gemeenschap gecontesteerd. De EU kondigde vrijdag nieuwe sancties aan tegen Wit-Russische verantwoordelijken.

De tegenstanders van Loekasjenko kondigen aan ook de komende dagen nog actie te zullen voeren voor de vrijlating van politieke gevangenen en voor een onmiddellijk aftreden van de president.

'We zullen niet rusten totdat de huidige machthebbers zijn afgetreden en Wit-Rusland een vrij land wordt', zei activiste Maria Kolesnikova van de oppositiepartij zondag voor demonstranten in Minsk. '26 jaar nachtmerrie moet eindigen.' Eerder was staatshoofd Loekasjenko voor aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein verschenen en had hij benadrukt dat hij de macht nooit zou opgeven.

Kolesnikova kondigde aan dat maandag strafrechtelijke aanklachten zouden worden ingediend voor de twee doden tijdens de protesten en voor het massale geweld van de veiligheidstroepen tegen demonstranten en gevangenen. Ook tijdens de protesten op zondag droegen mensen spandoeken met afbeeldingen van gewonden met kneuzingen, brandwonden en snijwonden.

Volgens Kolesnikova zitten er nog steeds ongeveer 4.000 mensen in de gevangenis na de bloedige protesten begin vorige week. Meer dan 2.000 mensen werden vrijgelaten. Volgens berichten in de media in Wit-Rusland is de verblijfplaats van ongeveer 80 mensen na de protesten onduidelijk

Grootste protest

Tienduizenden aanhangers van de Wit-Russische oppositie zijn zondag in de hoofdstad Minsk bijeengekomen om deel te nemen aan een 'Mars voor de Vrijheid' na de betwiste herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Ook aanhangers van de president kwamen op straat.

Met het roepen van 'Ga weg!' marcheerden de demonstranten over de Laan van de Onafhankelijkheid. Het gaat om het grootste protest tot nu toe sinds de verkiezingen van vorige week zondag.

De hele week zijn er al demonstraties in het land. Veel betogers droegen bloemen en ballonnen bij zich. Ook waren velen in het wit gekleed, de kleur die symbool is geworden voor de oppositiebeweging.

Demonstranten hielden verder borden vast met slogans als 'Wij zijn tegen geweld' en 'Loekasjenko moet zich verantwoorden voor de martelingen en de doden'.

Loekasjenko vecht terug

Het protest begon vlak nadat Loekasjenko een bijeenkomst hield voor zijn aanhang in het centrum van Minsk. Hij spoorde zijn duizenden supporters aan om het land te redden van de ondergang.

Naar schatting ging het om 3.000 mensen. 'Iedereen die het 'moederland' lief heeft en niet wil dat het land in twee kampen wordt opgesplitst, zou in Minsk moeten komen betogen', luidde de oproep van aanhangers van Loekasjenko om op straat te komen.

Volgens berichten in media zouden werknemers van de staat tot deelname zijn gedwongen. Op video's is te zien hoe buskolonnes op weg waren naar Minsk. Volgens het Russische staatspersbureau RIA-Novosti zijn veel betogers voor Loekasjenko voor geld naar de steunbetoging gekomen. Mannen zouden omgerekend ongeveer 10 euro hebben gekregen en vrouwen nog meer.

Aleksandr Loekasjenko spreekt zijn aanhangers toe op 16 augustus 2020. © reuters

Loekasjenko woonde de manifestatie bij en bedankte zijn aanhang om te komen. 'U bent hier gekomen om uw land, onafhankelijkheid en uw gezinnen te beschermen', zei het staatshoofd. 'Beste vrienden, ik heb jullie opgeroepen om naar hier te komen, niet alleen om me te verdedigen, maar omdat u voor het eerst in een kwarteeuw de onafhankelijkheid van uw land kan verdedigen.'

'Wit-Rusland zal als staat sterven als het ermee instemt een nieuwe verkiezing te houden', aldus Loekasjenko, die aanstipte dat de NAVO tot een nieuwe presidentsverkiezing oproept. Hij zei soldaten naar de westelijke grenzen te hebben gestuurd omdat 'de NAVO aan de poorten rukt'. Hij beklemtoonde de onafhankelijkheid van het land te zullen verdedigen en niet te zullen dat 'buitenlanders hier nieuwe verkiezingen houden'. Volgens RIA-Novosti beloofde hij dat als de Wit-Russen hervormingen willen, ze die zullen krijgen.

Loekasjenko, ook wel bekend als de laatste dictator van Europa, won de stembusgang volgens de nationale kiescommissie met meer dan 80 procent van de stemmen. De verkiezingen zouden gepaard zijn gegaan met grootschalige fraude. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja en haar aanhang eisen een hertelling van de stemmen.

