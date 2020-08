De oppositie in Wit-Rusland staat sceptisch tegenover de nieuwe sancties van de Europese Unie tegen aanhangers van president Aleksandr Loekasjenko. De tijd is er nog niet rijp voor, zegt een aanhangster van oppositiekandidaat voor de presidentsverkiezingen Svetlana Tichanovskaja aan de Duitse krant Welt am Sonntag.

'Economische sancties gaan sowieso vooral de gewone mensen in Wit-Rusland treffen, dat hebben we in het verleden al gezien', zegt Maria Kolesnikova. En ook sancties tegen bepaalde personen vindt ze momenteel niet zinvol.

Volgens haar gaan de sancties tegen bepaalde politici en vertegenwoordigers van de regering de kansen van de EU maar ook van de oppositie om met de regering in dialoog te gaan, verkleinen. 'We vragen al dagen een echte dialoog met de regering, maar we hebben nog geen antwoord gekregen', klinkt het nog.

Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid Josep Borrell bracht de sancties vrijdag ter sprake. Ze zijn ook gericht tegen mensen die beschuldigd worden van het vervalsen van de resultaten van de presidentsverkiezingen van vorige wek. 'De EU aanvaardt de verkiezingsresultaten niet', zei hij.

Volgens de officiële resultaten heeft president Loekasjenko 80,1 procent van de stemmen gehaald en Tichanovskaja maar 10,12 procent van de stemmen. De 37-jarige vrouw gaat er echter van uit dat ze tussen 60 en 70 procent van de stemmen had gekregen.

