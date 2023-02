Macron kondigt ‘zichtbare afname’ aan van aantal Franse militairen in Afrika

De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag een ‘zichtbare vermindering’ van het Franse militaire personeel in Afrika aangekondigd.

“De transformatie zal de komende maanden beginnen met een zichtbare vermindering van onze aantallen en een toename van de macht van onze Afrikaanse partners op deze bases”, zei Macron, die woensdag aan een rondreis door Centraal-Afrika begint. Hij beloofde een verhoogde inspanning van Frankrijk op het gebied van opleiding en uitrusting.

Macron beloofde dat deze ontwikkeling gepaard zou gaan met ‘een verhoogde inspanning van Frankrijk op het gebied van opleiding en uitrusting’. De Franse president kondigde ook een kaderwet aan die het mogelijk moet maken om kunstwerken terug te geven aan Afrikaanse landen die daarom vragen. Hij zei te hopen dat deze aanpak deel kan uitmaken van een bredere en ook Europese dynamiek.

Voorts had Macron het over de Democratische Republiek Congo (DRC): ‘De eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Congo staan niet ter discussie. De oorlog die het oosten van het land teistert, mag geen vergeten oorlog zijn’, zo klonk het. ‘We zijn getuige van een onaanvaardbare achteruitgang in het oosten van de DRC’, zei Macron. Hij verwees naar de gevechten tussen het Congolese leger en de door tutsi’s gedomineerde M23-rebellen.

Kinshasa beschuldigt Rwanda ervan M23 te steunen, wat door VN-deskundigen wordt bevestigd, maar door Kigali ontkend wordt. ‘De eerste nood is humanitair en we werken eraan met onze Europese partners’, vervolgde Macron, die ervan overtuigd is dat de reactie collectief moet zijn. ‘Er wordt niet met twee maten gemeten’, zei hij, verwijzend naar de oorlog in Oekraïne. ‘De oorlog in het oosten van de DRC mag geen vergeten oorlog zijn.’