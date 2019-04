Na de zware brand in de kathedraal van Notre-Dame in Parijs heeft de Franse president Emmanuel Macron generaal Jean-Louis Georgelin benoemd als speciaal gezant voor de heropbouw.

Volgens het Élysée woensdagavond zal de officier al donderdag zijn opdracht opnemen.

Macron kondigde al aan dat hij de wereldberoemde, meer dan 850 jaar oude kathedraal, binnen de vijf jaar heropgebouwd wil zien. Macron zal donderdag brandweermannen ontvangen die maandagavond de brand bestreden hebben.

Drie van de rijkste families van Frankrijk hebben aangekondigd dat ze in totaal een half miljard euro zullen schenken voor de heropbouwwerken. Het Franse luxegoederenconcern LVMH van de familie Arnault schenkt 200 miljoen euro, net als L'Oréal van de familie Bettencourt. De investeringsmaatschappij Artemis van de Franse familie Pinault maakt 100 miljoen euro vrij.

De Franse regering gaat een wetsontwerp indienen dat het fiscaal voordeliger maakt voor particulieren om bij te dragen aan de heropbouw. Concreet moet de fiscale aftrekbaarheid voor de giften tot 1.000 euro van particulieren worden opgetrokken.

Franse particulieren die een financiële donatie voor cultuur doen, kunnen momenteel 66 procent van dat bedrag aftrekken van de belastingen. Maar premier Philippe is dus van plan om die aftrekbaarheid bij donaties tot 1.000 te verhogen tot 75 procent. Voor de bedragen daarboven zal nog altijd het tarief van 66 procent gelden.

Een wet uit 2003, die de financiering van cultuur moet aanmoedigen, laat ondernemingen die als mecenas optreden toe om 60 procent van de gift fiscaal te recupereren. Maar gewezen minister van Cultuur Jean-Jacques Aillagon had wegens de enorme schade aan de Notre-Dame voorgesteld om dat op te trekken tot 90 procent. Dat is het tarief dat geldt bij de aankoop van 'nationale kunstschatten' of cultuurgoederen die als 'groot belang voor het nationaal erfgoed' gezien worden.

Andere politici en verschillende opiniemakers schieten zijn voorstel af en wijzen op de grote kost voor de belastingbetaler.