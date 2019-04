Wat met de brandveiligheid van onze kerken en kathedralen? 'Er zijn zeer weinig regels'

Cleo Decoster Medewerker Knack.be

De Parijse Notre-Dame stond maandag in lichterlaaie. Frankrijk is in rouw. Knack sprak met Jonas Danckers van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur over de brandveiligheid van de Vlaamse en Brusselse kerken en kathedralen.

De Notre-Dame in Parijs, 15 april 2019.