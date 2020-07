De Europese deal over het relancefonds van 750 miljard euro, om de zwaar getroffen Europese economieën over de coronacrisis heen te helpen, en de meerjarenbegroting 2021-2027 (1.074 miljard) is het 'meest belangrijke moment' sinds de creatie van de euro. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdagavond gezegd op de Franse televisie.

'Ik wil dat de burgers het belang beseffen van wat er gebeurd is tijdens deze vier dagen en nachten', aldus Macron. Hij had het ook over een 'historisch akkoord'. De deal zal volgens de president bijvoorbeeld de komende zeven jaar het inkomen beschermen van de Franse landbouwers. En de Franse belastingbetaler zal niet voor het relancefonds moeten opdraaien, verzekerde hij. Niet de belastingbetaler zal deze gemeenschappelijke Europese schulden betalen, maar de 'grote internationale bedrijven', en dat via nieuwe belastingen. Die dragen nu vaak te weinig bij, maar dat zal via een Europese fiscaliteit rechtgetrokken worden, aldus de president. Het akkoord is de vrucht van drie jaar Frans-Duitse samenwerking, verwees Macron nog naar zijn zege bij de presidentsverkiezingen in 2017 met een pro-Europees programma. Intussen zeggen regeringsbronnen in Duitsland dat het land van bondskanselier Angela Merkel 10 miljard euro extra zal storten in de Europese begroting. Dat brengt de jaarlijkse bijdrage op zowat 40 miljard euro. Het Europees Parlement onderbreekt donderdag het zomerreces voor een buitengewone zitting over het akkoord dat de staats- en regeringsleiders bereikten.