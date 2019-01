Maak kennis met de Franse 'rode sjaaltjes': 'Wij zijn ook het volk. Daar hebben de "gele hesjes" geen monopolie op'

Laten zien dat er nog een andere stem bestaat dat die van de 'gele hesjes'. Dat is wat de naar schatting 10.000 betogers van de Marche Républicaine zondag in Parijs duidelijk wilden maken. Knack was in Parijs.