Londen, Berlijn en Parijs twijfelen aan engagement van Iran

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland twijfelen eraan dat Iran wel degelijk bereid is om een positief resultaat te halen in de lopende onderhandelingen over een nucleair akkoord. Dat hebben de regeringen van de drie landen zaterdag in een gezamenlijke verklaring gezegd.

De internationale atoomdeal die in 2015 met Iran werd afgesloten, zit al jaren in de koelkast. Bedoeling van het akkoord met de permanente leden van de VN-veiligheidsraad, de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (plus Duitsland), was om beperkingen op te leggen aan het Iraanse atoomprogramma, zodat het land geen atoomwapens kan ontwikkelen. In ruil daarvoor werden sancties opgeheven tegen Iran.

De vorige Amerikaanse president Donald Trump trok echter in 2018 zijn land eenzijdig terug uit het akkoord en legde weer sancties op. Daarop begon Iran de voorwaarden uit het akkoord ook te schenden, onder meer door meer uranium te verrijken dan toegelaten.

De Europese Unie, coördinator van de gesprekken, presenteerde op 8 augustus wat zij noemde een ‘definitieve tekst’ om de overeenkomst te herstellen die in 2018 werd begraven door Trump. Daarop reageerde Iran begin september met een nieuw voorstel. Londen, Berlijn en Parijs verwijzen zaterdag naar de definitieve teksten die de EU begin augustus voorlegde. ‘Die moesten Iran in staat stellen zijn verplichtingen na te komen’, benadrukken de drie regeringen in hun gezamenlijke verklaring. ‘Helaas heeft Iran besloten deze diplomatieke kans niet te grijpen.’

Teheran vroeg onlangs dat het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zijn onderzoek naar sporen van verrijkt uranium in Iran zou stopzetten. Ook dat betreuren Londen, Parijs en Berlijn. “Dit verzoek roept ernstige twijfels op over de inzet van Teheran om een positief resultaat te bereiken.”