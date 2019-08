De Britse regering heeft een geheime lijst van grote bedrijven opgesteld die financiële hulp nodig hebben, wanneer Londen zijn dreigement uitvoert om zich terug te trekken uit de EU zonder een onderhandelde overeenkomst. Dat schrijft The Times zaterdag.

Michael Gove, de Britse minister die de no deal-brexit moet voorbereiden, bevestigde vrijdag voor het eerst dat een reddingsoperatie wordt gepland voor bedrijven die met kastekorten zouden te maken krijgen. De operatie kreeg de naam 'Operation Kingfisher' of Operatie IJsvogel. De ijsvogel of halcyon was een heilige vogel in het oude Griekenland en stond toen symbool voor doelgerichtheid en welvaart, de vogel bouwt in de mythe zijn nest op woelige baren, op zee.

Het achterliggende doel van Operatie IJsvogel is om die bedrijven financieel te ondersteunen die 'tijdelijk zouden kunnen lijden' onder een no deal-brexit, aldus Gove. Vooral de bouwsector en productiebedrijven worden als kwetsbaar omschreven, zo stipt The Times aan.