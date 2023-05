Loekasjenko opnieuw in openbaar verschenen na speculatie over gezondheid

Na dagenlange speculaties over zijn gezondheid is de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko opnieuw in het openbaar verschenen, op een afspraak met militaire functionarissen. De staatstelevisie in Minsk toonde de 68-jarige maandag in een militair groen uniform. Er waren de afgelopen dagen verschillende berichten over ziekte en een vermeende ziekenhuisopname van de politicus, die al dagen uit beeld was.

‘Laten we kijken naar wat er in ons land gebeurt, vooral in de lucht’, zei Loekasjenko. Vervolgens ging hij in op beschietingen van helikopters en vliegtuigen in de regio Brjansk, aan de grens met Oekraïne en Wit-Rusland, die tot dusver zelfs niet door de Russische leiding zijn bevestigd.

The President Lukashenko has just arrived at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces pic.twitter.com/Y2Ur5YrpD9 — Spriter (@Spriter99880) May 15, 2023

‘De gebeurtenissen in de Russische regio zaterdag hadden Wit-Rusland in verhoogde staat van paraatheid gebracht’, zei Loekasjenko. ‘Er zijn vier vliegtuigen neergeschoten. We moesten daarop reageren. Sindsdien zijn we extra alert’, zei hij.

De Russische autoriteiten hadden tot nu toe alleen het neerhalen van een helikopter bevestigd, maar gaven geen details. Russische media meldden daarentegen dat twee Sukhoi Su-34 en Su-35 gevechtsvliegtuigen en twee Mi-8 helikopters met raketten waren neergeschoten. Loekasjenko, die Rusland steunt in de oorlog tegen Oekraïne, zei dat de straaljagers en helikopters waren neergeschoten.

De Oekraïense luchtmacht daarentegen ontkende zondag de verantwoordelijkheid. Bij de crashes zouden minstens negen mensen zijn omgekomen. Hierover was geen officiële informatie. Er was ook geen verklaring van het Russische ministerie van Defensie, dat ook vanuit het gebied zijn aanvallen tegen Oekraïne uitvoert.