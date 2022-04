Marine Le Pen kijkt niet naar Rusland vanuit politiek oogpunt, maar wel vanuit haar eigen belangen. Dat heeft ontslagnemend president Emmanuel Macron gezegd tijdens het verkiezingsdebat. 'U hangt af van de Russische machthebbers, u hangt af van meneer Poetin', zei hij tegen Le Pen.

Macron verwijst naar een lening die Le Pen deed bij een Russische bank voor haar verkiezingscampagne van 2017. Hij benadrukte ook dat Le Pen een van de eerste Europees Parlementsleden was om na 2014 de annexatie van de Krim te erkennen. 'U praat niet met andere leiders over Rusland, u praat met uw bankier', aldus Macron. 'U hangt af van de Russische machthebbers en van Poetin. Want enkele maanden nadat u dat hebt gezegd (over de annexatie van de Krim, red.) hebt u een lening gekregen bij een Russische bank, die dichtbij het regime staat.'

Bovendien zijn volgens Macron zowel Le Pen als haar parlementsleden niet aanwezig wanneer er moedige en moeilijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld over de oorlog. 'U kunt niet op een correcte manier de belangen van Frankrijk verdedigen, want uw belangen liggen dichtbij het Russische regime", aldus Macron.

Le Pen reageerde op het verwijt van Macron over de lening door te zeggen dat de ze geen keuze had, omdat Franse banken haar partij geen lening wilden geven. Het leek er door haar dan ook op dat 'de banken hun kandidaten kiezen'. Ook benadrukt ze dat de lening wordt terugbetaald aan de bank, zoals dat hoort, maar dat dat lang duurt.

Zowel Le Pen als Macron drukten in het debat hun steun uit aan het Oekraïense volk, en benadrukten dat ze achter de steun aan Oekraïne staan. Le Pen is wel tegen een importban van Russische olie en gas, omdat die meer pijn doet aan de Fransen dan aan de Russen.

'Frankrijk slaagt er niet in om belangen te verdedigen in Europa' Marine Le Pen

Marine Le Pen wil niet uit Europa stappen, maar zegt dat de Franse belangen beter moeten worden gerespecteerd binnen de EU.

In tegenstelling tot wat Macron zegt, is Le Pen niet van plan om uit de Europese Unie te stappen, zegt ze. Wel wil ze de werking van de Europese Unie hervormen tot een 'Europese alliantie van naties', zodat die ook de belangen van de Fransen verdedigt. 'Er is een hele reeks beleidsmaatregelen waarover ik me afvraag: waarom slaagt Frankrijk er niet in om zijn belangen te verdedigen?", zegt ze. Het gaat dan om 'de vele vrijhandelsakkoorden, waardoor we Duitse auto's verkopen, landbouwers opofferen door hen de concurrentie te laten aangaan met Braziliaanse kippen of Canadees rundsvlees', zegt ze. 'Ik heb nog nooit Franse leiders de belangen van Frankrijk zien verdedigen.'

Macron vroeg zich af over welke Braziliaanse kippen ze het had, en verklaarde ook dat Frankrijk zich verzet had tegen een akkoord tussen de EU en de Mercosur-landen, want 'als wij iets aan onze buren vragen, dan moeten de andere landen hetzelfde terug doen'. Volgens Le Pen wil Macron de soevereiniteit van de Fransen vervangen door de soevereiniteit van Europa. 'Dat zagen we onder meer nadat de Franse vlag vervangen werd door de Europese onder de Arc de Triomphe.' Daar was Macron het niet mee eens: 'Ik ben ervan overtuigd dat onze soevereiniteit nationaal en Europees is', zei hij

