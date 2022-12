Liegende VS-verkozene heeft voorouders in Tielt, en is verre familie van Victor Horta

George Santos, de Republikeinse verkozene die in de problemen kwam omdat hij onder meer loog over Oekraïens-Joodse grootouders, heeft wél wortels in het West-Vlaamse Tielt, en is verre familie van architect Victor Horta. Dat viste Stefaan De Groote van de historische vereniging Land van Nevele uit.

Op zijn website en in zijn verkiezingspropaganda had George Santos (34), die vorige maand verkozen werd voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, beweerd dat zijn grootouders Oekraïense Joden waren, die op de vlucht voor de Holocaust vanuit België naar Brazilië waren gemigreerd. Dat was al ontkracht door CNN en het Joodse tijdschrift Forward. Zij visten uit dat Santos’ grootouders in Brazilië geboren werden, jaren voor de nazi’s aan de macht kwamen. Zijn grootvader zag in 1918 het levenslicht, zijn grootmoeder enkele jaren later, in 1927.

Santos heeft wel Belgische roots. Leonard Antoine Ludovicus Thomas Horta, die in 1863 geboren werd in Tielt, was Santos’ overgrootvader van moederskant. Volgens Geneanet is hij ‘omstreeks 1885’ gemigreerd naar Brazilië, waar hij als ingenieur werkte. Een Braziliaanse krant noemde 1884 als migratiedatum in een beschrijving van Leonards leven die in 1954 verscheen.

Leonards vader was Marinus Johannes Horta (1826-1888), een Tieltse textielhandelaar die was gehuwd met Ludovica Marie Devoldere (1826-1886), eveneens uit de omgeving van de West-Vlaamse stad. De gemigreerde Leonard Antoine Ludovicus hanteerde in Brazilië naar plaatselijke gewoonte zijn dubbele naam Horta Devolder, hoewel er ergens onderweg een ‘e’ sneuvelde.

Marinus Johannes’ vader, ontdekte Stefaan De Groote van de historische vereniging Land van Nevele, heette Ludovicus Jacobus en was schoenmaker in Brugge, net zoals zijn broer Petrus (Pierre) Horta. Petrus werd de vader van Victor Horta, de beroemde architect. Marinus Johannes was dus de neef van Victor. De Groote postte zijn bevindingen op de Facebookpagina van Het Land van Nevele.

‘Verbijsterende verzinsels’

Intussen zijn volgens Amerikaanse media een federale en een lokale procureur aan het onderzoeken of er gerechtelijke stappen tegen Santos ondernomen kunnen worden. Die loog, behalve over zijn Joods-Oekraïense wortels en zijn geloof, ook over zijn opleiding, zijn financiën en het goede doel dat hij ondersteunde (honden en katten redden). De federale onderzoekers opereren vanuit Brooklyn, New York, en zullen onder meer het financiële kluwen van Santos proberen te ontwarren. Een plaatselijk gerechtelijk onderzoek vanuit Nassau County, New York, zal ‘de talloze verzinsels en ongerijmdheden’ in het levensverhaal van George Santos, die ‘niet minder dan verbijsterend zijn’, onder de loep leggen.

De leiding van de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden heeft nog altijd niet gereageerd op de onthullingen rond George Santos. Kiezersbedrog is op zich juridisch niet strafbaar.