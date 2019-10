Lichaam van IS-leider Baghdadi in zee gegooid

Het lijk van Aboe Bakr al-Baghdadi, die in het weekeinde is omgekomen bij een speciale operatie van Amerikaanse troepen in Syrië, is in zee gegooid. Dit heeft maandag een hoge ambtenaar van het Pentagon op voorwaarde van anonimiteit aan het Franse persbureau AFP gezegd.

Meer details gaf de ambtenaar niet over die begrafenis die doet denken aan die van Osama Bin Laden, leider van al-Qaida, nadat ook die bij een speciale operatie in 2011 in Pakistan werd gedood. Eerder op de dag zei legerleider Mark Milley dat "gepast" met het lichaam is omgegaan.