Levensverwachting in VS zakt tot niveau van 1996

Voor het tweede opeenvolgende jaar is de levensverwachting in de VS gedaald. De toestand is dramatisch bij de inheemse bevolking, die zakt naar het niveau van Haïti, en gemiddeld nog 65 jaar oud wordt.

Voor het eerst in 100 jaar zakt de levensverwachting in de VS gedurende twee opeenvolgende jaren. Daarmee wijkt het land af van andere ontwikkelde landen die slechts gedurende één jaar ten gevolge van covid een duik in de levensverwachting vaststelden.

In de VS werd dat twee jaar. In 2019 was de levensverwachting 78,8 jaar, in 2020 zakte ze naar 77 jaar en in 2021 naar 76,1 jaar. De kloof tussen vrouwen en mannen nam gedurende die twee jaar licht toe. Vrouwen worden nu bijna 6 jaar ouder dan mannen (79,1 jaar tegen 73,2). Alle winst inzake levensverwachting uit de 21ste eeuw is in de VS weggeveegd en het land keert terug naar de levensverwachting uit 1996.

De grootste oorzaak, meldt gezondheidsdienst CDC (Centers for Disease Control), blijft covid. De VS verloren ruim een miljoen bewoners aan de ziekte. Er zijn in de VS minder mensen gevaccineerd dan in andere ontwikkelde landen, en bewoners houden zich gemiddeld minder aan beschermende matregelen. Maar ook de opioïdencrisis draagt volgens CDC voor ongeveer 17 procent bij tot de vermindering in de levensverwachting. De toegenomen isolatie tijdens de covidcrisis leidde tot meer overlijdens door overdosis, ruim boven 100.000 per jaar.

De algemene cijfers zijn niet goed, maar héél slecht zijn de cijfers voor native Americans, waarbij ook de Inuit (ofte Alaska natives) worden geteld. Zij werden in 2019 gemiddeld 71,8 jaar oud, in 2020 was dat gezakt naar 67,1 jaar en in 2021 kwam men nog slechts uit op 65,2 jaar. Deze groep verloor dus in twee jaar 6,6 jaar aan levensverwachting, en dat ondanks een relatief geslaagde covidvaccinatiecampagne. Deze bevolkingsgroep telt nog altijd 2,2 keer meer coviddoden dan de algemene bevolking.

Life expectancy in the U.S. fell precipitously in 2020 and 2021, the sharpest two-year decline in nearly 100 years, largely because of Covid. https://t.co/7B3BBsM96x — The New York Times (@nytimes) August 31, 2022

Een van de grote problemen is de verspreiding van diabetes (één native American op zeven lijdt aan diabetes), die de strijd tegen covid bemoeilijkt. Daarnaast is deze groep armer, slechter bediend door gezondheidsdiensten en zwaarlijviger dan de gemiddelde Amerikaan. ‘Covid maakte het allemaal nog veel erger’, aldus dokter Ann Bullock in The New York Times. Bullock is voormalig directeur voor diabetesbehandeling in de Indian Health Service.

In deze groep is de levensverwachting nu ‘lager dan die van elk land op het Amerikaanse continent, behalve Haïti’, voegt Noreen Goldman, professor Demografie in Princeton, toe in The Times.

In de jaren voorafgaand aan covid stelde de CDC al plaatselijke terugvallen in de levensverwachting vast, met name in gebied zoals West-Virginia waar de opioïdencrisis bijzonder dodelijk was.