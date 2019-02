Lars Von Trier: 'Vroeger was provocateur een eretitel. Nu is het een scheldwoord'

Hij deed bioscopen daveren met Breaking the Waves, Dogville, Antichrist en andere schandaalfilms. Straks entert Lars von Trier het Antwerpse Muhka met het project Melancholia: The Diamond. Knack trok naar Kopenhagen voor een openhartig gesprek met de controversiële Deense filmmaker. 'België is een boeiend land, zelfs al blijken er veel giftige stoffen in de mosselen te zitten.'