Labor-oppositie wint verkiezingen in Australië

De sociaaldemocratische oppositiepartij Labor heeft de Australische parlementsverkiezingen gewonnen. Dat bericht de Australische zender ABC zaterdagavond lokale tijd. Labor-leider Anthony Albanese wordt de nieuwe eerste minister.

De sociaaldemocraten komen zo voor het eerst in tien jaar weer aan de macht in Australië. De 59-jarige Albanese heeft Italiaanse roots. Hij staat sinds 2019 aan het hoofd van Labor en was eerder al eens vicepremier in de Australische regering.

Het is nog niet duidelijk of Albanese een coalitie moet vormen met kleinere partijen of niet. Volgens de Britse openbare omroep BBC kan Labor op minstens 71 van de 151 zetels rekenen. Om een meerderheid te vormen zijn 76 zetels nodig. De rechtsconservatieve partij van zittend premier Scott Morrison zou op 49 zetels blijven steken.

Morrison heeft zijn nederlaag intussen toegegeven in een toespraak op het hoofdkwartier van zijn Liberal Party. Hij feliciteerde Albanese. “Dit is een periode van grote beroering geweest. Het is belangrijk dat onze natie nu kan genezen.” Morrison lag al een tijdje onder vuur voor zijn veiligheids- en klimaatbeleid.

De stembusslag was ongewoon spannend, omdat veel onafhankelijke kandidaten en de Australische groene partij – The Greens – het opvallend goed hebben gedaan. De uitslag tekende zich daardoor pas enkele uren na het begin van de telling af.

Ongeveer 17 miljoen kiesgerechtigde Australiërs werden opgeroepen om alle 151 zetels in de Kamer en de helft van de 78 zetels in de Senaat te kiezen. In Australië geldt een stemplicht. Volgens verschillende media heeft ongeveer de helft van de Australiërs vervroegd gestemd. De 2,7 miljoen stemmen per brief zijn nog niet geteld.