De bosbranden die al twee dagen de bij toeristen populaire stad Valparaiso teisteren zijn 'opzettelijk' aangestoken, zeggen de Chileense autoriteiten, die menen bewijs te hebben. Donderdag is ook de Chileense president Sebastian Piñera naar de stad afgereisd.

'We hebben bewijs, door middel van foto's, video's en gesprekken met buren, dat deze branden in Valparaiso opzettelijk zijn aangestoken', zei de Chileense minister van Landbouw, Antonio Walker. Nabij Valparaiso hebben bosbranden 150 hectare en 245 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest, waarop een onderzoek werd geopend naar de oorzaak.

Ter plaatse werken gemeentewerkers en vrijwilligersgroepen momenteel aan het verwijderen van puin en het opvangen van de slachtoffers. De brand brak dinsdag uit op de heuvels van Rocuant en San Roque en verspreidde zich daarna snel naar huizen van hout en staalplaten. Volgens de laatste officiële cijfers werden zo'n 700 mensen getroffen en raakten 12 brandweermannen lichtgewond.