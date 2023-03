‘Krijgen de Golfstaten grip op het Suezkanaal?’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Tijdens mijn studententijd beleefde ik de hoogtijdagen van de globalisering en haar tegenbeweging, de andersglobalisten. De andersglobalisten hadden kritiek op het Westen, dat zijn financiële macht gebruikte om armere landen aan te manen hun staatseigendommen te verkopen. Een van de instrumenten die het Westen voor die privatiseringen hanteerde, was het Internationaal Monetair Fonds (IMF), door een Amerikaanse functionaris ooit ‘de stormram’ genoemd waarmee men markten in de derde wereld kon openbreken.

Nu is het aan de rijke staten in Oost-Azië en de Golf om het IMF te gebruiken als stormram. Het Westen is al lang niet meer de grote kredietverstrekker. De stormram wordt op dit moment in stelling gebracht voor de poorten van de Egyptische economie. Sinds de Arabische Lente pompten de Golfstaten meer dan 20 miljard euro in Egypte om het regime van generaal Abdul Fatah al-Sisi te ondersteunen.

De Egyptische economie is er niet goed aan toe. De inflatie, vooral het gevolg van de oorlog in Oekraïne, hakt erop in. Vorig jaar stegen de prijzen er met ruim 30 procent. Het land van 110 miljoen inwoners is van vitaal belang voor de veiligheid in de Middellandse Zee en de maritieme doorvoer tussen Europa en Azië. Als de sterke man, Sisi, zou beginnen te wankelen, zou het land wel eens kunnen verglijden in een lange periode van onrust.

Maar terug naar het IMF. Om de Egyptische economie te stabiliseren, stelt het IMF noodleningen voor, in ruil voor privatiseringen. Het is een oud recept. Dit keer zijn het niet de westerse landen die azen op overnames, maar Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. In een eerste fase zou Egypte voor 40 miljard dollar aan staatseigendommen verpatsen. De Golfstaten gebruiken hun gewicht ook om allerhande lucratieve contracten te pakken te krijgen.

De grote vrees, vooral van Egyptische dissidenten, is dat de Golfstaten grip zullen krijgen op het Suezkanaal. Dat kanaal wordt beheerd door een staatsbedrijf, de Suez Canal Authority. Sisi heeft immers onder de Autoriteit een fonds opgericht om buitenlandse investeringen aan te trekken. Officieel heet het dat er schotten tussen het fonds en de Autoriteit zullen worden geplaatst. Maar de invloed van de Golf zal sowieso groter worden.

De financiële orde verandert razendsnel. Het Westen kan alleen maar toekijken hoe nieuwe rijke landen zich op de dis storten. Van betogende andersglobalisten is dit keer geen spoor.