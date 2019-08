De explosie op een militair terrein voor rakettesten in het noorden van Rusland heeft een 'kortstondige verhoging' van de radioactiviteit veroorzaakt. Dat meldt het bestuur van de havenstad Severodvinsk.

Eerder hadden de autoriteiten gemeld dat er geen radioactieve straling was vrijgekomen bij het incident. Bij de explosie kwamen ook minstens twee mensen om het leven.

'Terug normaal'

'De sensoren in Severodvinsk hebben een kortstondige verhoging van de radioactiviteit geregistreerd' om 11.50 uur lokale tijd. 'Die radioactiviteit is nu naar een normaal niveau teruggekeerd', aldus het stadsbestuur.

Volgens het stadsbestuur lag het niveau om 14 uur lokale tijd niet hoger dan 0,11 microsievert per uur, terwijl de wettelijke limiet op 0,6 microsievert per uur ligt. Het stadsbestuur verduidelijkte weliswaar niet tot op welk niveau de radioactiviteit was opgelopen.

In de omgeving van de havenstad Severodvinsk ligt een terrein waar raketten voor atoomduikboten getest worden. Het ongeluk gebeurde volgens het defensieministerie bij het testen van een raketmotor.