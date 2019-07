Heeft Rusland in 2017 een nucleair ongeval proberen toe te dekken? Wetenschappers vermoeden van wel.

Een internationaal team van 69 wetenschappers zegt in een nieuw onderzoek dat een mysterieuze radioactieve wolk die zich in september 2017 over Europa verspreidde afkomstig is van een verzwegen nucleair ongeval in een beruchte faciliteit in het zuiden van Rusland.

...