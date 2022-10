Koning Charles niet naar klimaattop na ‘bezwaar’ van premier Truss

De Britse koning Charles III trekt niet naar de klimaattop COP27 in november in Egypte. Dat bevestigt Buckingham Palace, nadat de pers melding maakte van het ‘bezwaar’ van premier Liz Truss tegen de deelname van de koning.

Charles, die zich al lang engageert voor de bescherming van de planeet, wilde volgens The Sunday Times naar Egypte reizen voor de klimaattop, die plaatsvindt van 6 tot 18 november. Premier Truss had echter tijdens een privéonderhoud met de koning in september haar twijfels uitgedrukt over dat plan.

“Er is met wederzijdse vriendschap en respect een akkoord bereikt dat de koning niet aanwezig zal zijn”, meldde Buckingham Palace zondag aan de openbare omroep BBC. Het paleis lijkt zo ook tegen te spreken dat er spanningen zijn tussen de koning en de premier over de kwestie.

Buitenlandse bezoeken van de leden van de Britse koninklijke familie gebeuren steeds na een advies van de overheid.

Toch komt het nieuws er op een moeilijk moment voor Liz Truss, die na een maand al onder vuur staat door de aankondiging van massale belastingverlagingen die de waarde van het Britse pond deed zakken. De Britse centrale bank moest met een interventie de rust doen weerkeren.

Ook geeft de commotie opnieuw een slecht signaal over de milieu-agenda van de nieuwe regering. Critici vrezen dat Truss de engagementen van de vorige regering terugschroeft. Ze herhaalt wel de doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te worden, maar is bijvoorbeeld niet van plan om naar Egypte te gaan.

De COP26 in Glasgow vorig jaar was voor het Verenigd Koninkrijk de gelegenheid om zich op het voorplan te plaatsen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Queen Elizabeth sprak de wereldleiders toe in een videoboodschap en Charles, toen nog kroonprins, en zijn zoon William waren ter plaatse.