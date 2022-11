Koerden: ‘Als Turkije ons blijft aanvallen, kunnen wij de IS-kampen mogelijk niet langer beveiligen’

De Syrisch-Koerdische strijdgroep SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) kan mogelijk niet langer instaan voor de beveiliging van kampen voor voormalige strijders van Islamitische Staat (IS) en hun gezinsleden in het noorden van Syrië.

Lokale troepen van de SDF melden aan de BBC dat zij de kampen mogelijk zullen verlaten als Turkije aanvallen op de regio uit blijft voeren.

Turkije voerde afgelopen week gerichte luchtaanvallen uit op posities van Koerdische milities in het noorden van Syrië. De Turkse regering houdt de Koerden verantwoordelijk voor een bomaanslag in Istanboel eerder deze maand. Daarbij kwamen zes mensen om het leven. De SDF ontkent hierbij betrokken te zijn. Deze week liet de Turkse president Recep Tayyip Erdogan weten het noorden van Syrië aan te willen vallen met ’tanks, kanonnen en soldaten’ omdat zijn geduld op is en hij niet langer wil wachten op een diplomatieke oplossing.

Zo’n Turkse aanval zal uiteindelijk resulteren in een herleving van de terreurorganisatie IS, zegt het hoofd van de SDF, generaal Mazloum Abdi, tegen de Britse omroep. ‘Het zou leiden tot een tweede burgeroorlog in Syrië en onze terrorismebestrijding beëindigen’, aldus Abdi, die stelt dat ‘Turkije de internationale inspanningen ondermijnt’.

De Koerdische groep werkte nauw samen met de Amerikanen tijdens de strijd tegen IS in Syrië. De kampen voor voormalige IS-strijders in de regio staan onder Koerdische controle. Artsen zonder Grenzen (AzG) luidde begin deze maand nog de noodklok om de rampzalige leefomstandigheden in het beruchte kamp al-Hol. Ook dat kamp zou volgens Abdi deze week getroffen zijn door een Turkse luchtaanval. Als dergelijke aanvallen voortgezet worden, ‘gaat de veiligheid van onze eigen strijdkrachten voorop en zijn wij niet langer in staat de kampen te bewaken’, aldus de generaal. ‘De gevolgen hiervan zullen erg slecht zijn, niet alleen voor ons maar voor de hele wereld.’

Terreurorganisatie IS had voorheen een enorm gebied in Syrië in handen. Dat kalifaat stortte na enkele jaren in en veel voormalige IS-strijders en hun gezinnen kwamen terecht in kampen van de SDF.